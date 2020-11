Na východe nič nové

Prvým ukrajinským politikom, ktorý mal problémy s právom v USA bol niekdajší priemiér Pavlo Lazarenko. Pre súdmi sa skrýval v Spojených štátoch odsúdili ho za korupciu a pranie špinavých peňazí, teda peňazí z trestnej činnosti.

Dostal osem rokov väzenia, ktoré si odsedel. Do USA mal previesť 320 mil. USD. Dokázali mu len 114 mil. USD, ktoré vrátili Ukrajine. V roku 2008 Organizácia spojených národov (OSN) a Svetová banka (SB) ho zaradili medzi desať najkorumpovanejších verejných činiteľov na svete.

Ďalšou zaujímavou osobou je Dmitrij Firtaš. V apríli 2014 ho zatkla rakúska polícia na žiadosť FBI. FBI čo skúma jeho obchody je vyšetrovací orgán amerického ministerstva spravodlivosti, ktorý pôsobí ako federálny vyšetrovací úrad trestnej činnosti, ale aj ako kontrarozviedka.

V USA ho obvinili z úplatku, ktorý mal dať za licenciu na ťažbu titánu v Indii. USA žiadali, aby ho Rakúsko vydalo do USA kde mal byť stíhaný. Prepustili ho na kauciu vo veľkej výške. Bolo to 125 miliónov EUR. Rakúsky súd v roku 2015 rozhodol, že ho nevydá preto, lebo obvinenie je podľa jeho názoru motivované politicky. Súd dovolil, aby opustil Rakúsko. Ukrajinská vláda tvrdí, že jej spôsobil straty pri obchodoch so zemným plynom. Preto mu zmrazila 46 nehnuteľností. Minister vnútra Ukrajiny Arsen Navakov vyhlásil, že keď sa vráti domov vydá ho do USA. Preto sa Dmitrij Firtaš nachádza nevedno ani kde. Nie sú to jediné obchody, ktoré vyvolávajú nielen otázniky, ale aj pozornosť amerických vyšetrovacích úradov.

V auguste 2020 svetové médiá obletela správa o ukrajinskom podnikateľovi Igorovi Kolomojskom. Jeho obchody v USA preveroval Federálny vyšetrovací úrad (FBI). Nejde o fazuľky. Následne Ministerstvo spravodlivosti USA obvinilo Igora Kolomojského v tom, že z Privatbanky ukradol a prepral peniaze v Spojených štátoch. Privatbanka bola najväčšia komerčná banka v Ukrajine. Bol jej spolumajiteľom. Väčšina obyvateľstva mala v tejto komerčnej banke účty. Mala také veľké problémy, že štát ju znárodnil. Igor Kolomojskij si však pomohol sám sebe.

Za peniaze z banky si Igor Kolomoskij v USA kúpil nehnuteľnosti. Vďaka podobným operáciám banka skracovala. Kvôli záchrane vkladov obyčajných ľudí v banke ju vláda musela poštátniť, či znárodniť. Americká FBI považuje podobné operácie za pranie špinavých peňazí, teda legalizáciu peňazí z trestnej činnosti.

Igor Kolomoskij sa spája s mnohými škandálmi. Pochádza z mesta Dnepr. Kedysi sa volalo Dnepropetrovsk, To je priemyselným centrom Ukrajiny. V čase Sovietskeho zväzu sa tu bodovala podstatná časť priemyslu,.

Práve tu pôsobila jeho skupina, ktorú viedol, a mnoho rokov odsávala peniaze z verejných rozpočtov. Išlo o miliardy hrivien (UAH). Pripomeňme si kurz 1 EUR = 32,86 UAH. To čo bolo v rozpočte, ale aj v banke sa prevádzalo do USA. Kúpil tam veľké množstvo aktív. Nielen nehnuteľnosti, ale aj podnik na výrobu ocele. Jeho vplyv v meste Dnepr (kedysi Dnepropetrovsk) oslabol. Presťahoval sa do USA. Má domy v Izraeli, ale aj Švajčiarsku. V svojej malej vlasti, teda na Ukrajine nechal svojich ručene riadených korupčných úradníkov. Igor Kolomojskij má vplyv aj na časť poslancov.

Zalistujme si troch v histórii. Igor Kolomojskij sa 2. marca 2014 stal gubernátorom Dnepropetrovského kraja. Do funkcie ho menoval prezident Petro Porošenko. V roku 2015 Igor Kolomojskij opúšťa funkciu, ale aj Ukrajinu. Tam sa dostal do nemilosti. Väčšinu času začal tráviť v Izraeli a vo Švajčiarsku.

Od roku 2015 veľa času na Slovensku trávi aj blízky partner Igora Kolomojského Sviatoslav Olejnik. Do roku 2005 bol prokurátorom. Riešil mnoho škandalóznych prípadov korupcie na komunálnej úrovni. Riešil a aj vyriešil. Po roku 2005 začal podnikať a venovať sa politike. Pobyt v Bratislave mu pomáhal vyhýbať sa možnému vyšetrovaniu v súvislosti s korupčnými aférami. V Bratislave Sviatoslav Olejnik vlastní dom so záhradou. Niekoľko rokov tu býva jeho rodina a príbuzní.

Na Slovensko Sviatoslav Olejnik previedol časť svojich ziskov. Na Slovensku mala firmu aj jeho spolustraníčka Irina Gunaza. Spolu sú v strane Ukrajina Majbutňogo. Je to strana, ktorá dostala poodľa oficiálnych údajov v prvom štrťroku sponzorský dar od firmy zo skupiny firiem holdingu Privat, ktorého spolumajiteľom je Igor Kolomojskij. Strana nemá skoro žiaden vplv, ale Sviatoslav Olejnik je vďaka nej od roku 2019 podpredsedom Rady Dnepropetrovskej rady. Okrem toho strana má troch poslancov. Má teda vplyv na verejné zakázky.

Slovenskú firma Arograf vlastnená kolegyňou Sviatoslava Olejnika z jeho strany vlastní 50% známej ukrajinskej firmy UPS, ktorá sa už desaťročia zaoberá stavbou a opravami ciest. Desaťročia cez ňu tečú ukrajinské peniaze. Polovica jej zisku vždy patrí firme Arograf. Firmu si všimli pri vyhľadávaní algoritmov prevodu peňazí do tieňovej ekonomiky a prevodov ziskov. Išlo o viac ako 2 mld. UAH. Pri hlavnému manažérovi firmy sa začalo trestné stíhanie. Súd zrušil obvinenie. Vtedy hlavný manažér previedol polovičný podiel spoločnosti UPS na slovenskú firmy Arograf.

V auguste 2020 Národná protikorupčná agentúra Ukrajiny začalo trestné stíhanie proti Sviatoslava Olejnika. Dnes už šéfa oblastnej rady Dnepropetrovskej oblasti, čo o je niečo ako predseda vyššieho územného celku na Slovensku obviňujú z nátlaku na vyšetrovacie orgány a súdy, aby skončili vyšetrovanie manažéra firmy UPS.

Bez ohľadu na tresté oznámenia, vyšetrovanie machinácií, nekvalitné cesty, firma UPS v čase vlády prezidenta Volodymyra Zelenského pokračuje v získavaní miliónov rozpočtových finančných prostriedkov. Cesta peňazí za ukrajinské cesty má cestu na Slovensku. To sa prevádzajú.

Slovensko sa stáva prístavom pre úradníkov a politikov z Ukrajiny, ktorí si tu prevádzajú peniaze. Tí, ktorí nemajú také gigantické sumy, a nemajú možnosť ich previesť do USA, si hľadajú menšie a bližšie krajiny. Slovensko sa tak stáva prístreškom nielen pre ukrajinských robotníkov, ale aj pre bohatých úradníkov a politikov.

V Ukrajine boli veľké očakávania od asociácie s Európskou úniu. Obyvatelia Ukrajiny si môžu oprávnene klásť otázky. Pomáhajú slovenslí poltiici ukrajinským politikom a úradníkom prevádzať peniaze na Slovensko. Budú sa slovenskí vyšetrovatelia zaoberať vyšetrovaním podobných záležitostí ako to urobilo FBI v Spojených štátoch? Ako dlho môžu podobné schémy fungovať v Európskej únii len tak?